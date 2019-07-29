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Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, с февраля ведется и наполняется Национальным агентством по предотвращению коррупции. Соответствующее разъяснение распространила пресс-служба Минюста.

«В соответствии со статьей 59 Закона Украины «О предотвращении коррупции» сведения о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно- правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения, вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, формируется и ведется НАПК», - заявили в ведомстве.

До начала ведения Нацагентством Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, Минюст, согласно постановлению Кабмина от 25 марта 2015 № 171, имел полномочия по продлению обеспечения ведения госреестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и предоставления информации из него.

1 февраля 2019 Минюст и НАПК подписали Акт приема-передачи нематериального актива – базы данных «Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения».

В тот же день НАПК приняло решение № 367 о введении 4 февраля 2019 в постоянную (промышленную) эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы «Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения», администратором которой является Национальное агентство.

С 4 февраля 2019 Нацагентство начало ведения реестра, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

Напомним, ранее сообщалось о прекращении обновления данных в реестре.

 
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