Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что по итогам внеочередных парламентских выборов уже сформирована коалиция, и это будет монобольшинство.

«Коалиция уже есть, монобольшинство», - сказал Герус в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о возможной коалиции «Слуги народа» и «Голоса», представитель президента в Кабмине подчеркнул, что это уже будет зависеть от позиции и политических пожеланий политсилы Вакарчука.

Кроме того, Герус отметил, что коалиция заберет все министерские кресла.

«Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю», - добавил он.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля.

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Согласно результатам, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,16% избирателей, «Оппозиционная платформа - За жизнь» набирает 13,05%, «Батьківщина» - 8,18%, «Европейская солидарность» - 8,10%, ВО «Голос» - 5,82%.

Остальные партии не преодолели проходной пятипроцентный барьер.