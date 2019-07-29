Срок тюремного заключения бывшего «начальника службы тыла» «Донецкой народной республики» Дмитрия Куприяна (позывной «Батя») завершился, пишут Українські Новини.

Именно Куприян является боевиком «ДНР», который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК «Бук». Из котрого 17 июля 2014 года был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.

В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен «закон Савченко».

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.

Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Напомним, Служба безопасности Украины установила более 150 лиц, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит лайнер рейса MH17

В СБУ подчеркнули, что боевики «ДНР», причастные к транспортировке ЗРК «Бук», будут осуждены в Украине за терроризм.

4 июля стало известно, что СБУ задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха.