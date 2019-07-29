Команда нового президента готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать различные сферы управления государства. В частности речь идет о реформе Службы безопасности Украины, заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью 24-му каналу.

Он отметил, что без реформирования сферы безопасности в целом и СБУ в частности остальные реформы не имеют смысла, так как служба традиционно встроена во многие процессы.

По мнению Данилюка, СБУ должна стать мощной, но в своей ключевой сфере – контрразведке. Он считает, что дополнительные функции, например, борьбу с коррупцией и деятельность в экономической сфере, у службы следует забрать.

«Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности с НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны», – сказал Данилюк.

