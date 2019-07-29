Месяц назад Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные теперь не обновляются в Opendatabot.

«Начиная с 14 августа 2018 года, списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года», - говорится в сообщении.

«Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности. Если его статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности» - заявили в Opendatabot.

Согласно последним обновлением в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров.

Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым – эти данные невозможно обработать автоматически.

В НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной.

Таким образом, почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу.

Напомним, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, начал работу в феврале 2019.