Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.

Павла Шеремета могли убить из-за написания им книги о российско-грузинской войне, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для решения военного конфликта на Донбассе недопустима амнистия для людей, которые замешаны в военных преступлениях.

Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу об отмывании средств при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 августа снижает цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 7,5% по сравнению с действующей в июле.

Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка (в деле №824/66/19) и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитражаот 26 ноября 2018 года о взыскании 1,1 млрж долл с Российской Федерации (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Павлу Грибу. В марте его приговорили к шести годам колонии за подстрекательство к терроризму.

Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляцию Министерства культуры Украины в деле о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).