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Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Павлу Грибу. В марте его приговорили к шести годам колонии за подстрекательство к терроризму. Теперь это решение вступило в силу, сообщает Интерфакс.

Приговор Грибу вынес Северо-Кавказский окружной военный суд. По версии следствия, с марта по май 2017 года 19-летний Гриб, находясь в Украине, переписывался со старшеклассницей из Сочи по интернету и уговаривал ее взорвать самодельную бомбу на выпускном вечере в июне 2017 года, а потом уезжать из России. Украинца задержали в августе 2017 года в Беларуси. Потом оказалось, что его поместили в СИЗО в Краснодаре.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

Украинца обвиняли в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

Гриб  не признал вину  и отказался свидетельствовать в суде

22 марта его приговорили к 6 годам заключения.

Защита Гриба подала апелляцию на обвинительный приговор. Адвокаты назвали незаконным задержание их подзащитного в Беларуси. Также они утверждали, что показания, которые он дал после задержания и которые легли в основу приговора, были даны под угрозой насилия.
ForUm

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