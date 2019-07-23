Полиция располагает рядом перспективных направлений расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

«На данное время Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы касательно раскрытия убийства Павла Шеремета», - заявил он.

По словам Князева, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне 2008 года.

Это связано с тем, что в 2016 году в Украине была раскрыта сеть российских киллеров, получивших заказ на убийство украинских военных, причастных к данному конфликту.

Также полиция проверяет связь убийства Шеремета и убийства его друга, российского политика Бориса Немцова.

Кроме того, исследуется тот факт, что накануне убийства Шеремет планировал открыть фонд поддержки СМИ в Украине и занимался финансовой частью этого вопроса.

При этом, по словам начальника Нацполиции, по результатам экспертиз установлена непричастность жительницы Донецка Юлии Прасоловой, осужденной за подрыв автомобиля контрразведчика Александра Хараберюша, к убийству журналиста Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля 2017 года в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.

С 24 июля 2017 года полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.

Во вторую годовщину убийства журналиста, 20 июля 2018 года, в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в рамках досудебного расследования отрабатываются 4 основные версии относительно мотивов совершения этого преступления: профессиональная журналистская деятельность; личные неприязненные отношения; дестабилизация обстановки в Украине; ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В этот же день первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать