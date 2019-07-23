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Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка (в деле №824/66/19) и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитражаот 26 ноября 2018 года о взыскании 1,1 млрж долл с Российской Федерации (в лице Минюста РФ) в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму, сообщает Finbalance.

Соответствующее решение принято еще 17 июля.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и в т.ч. процентов, начисляемых с марта 2014 (когда Россия аннексировала украинский Крым. - Ред.) до периода полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

Как ранее сообщал ForUm, 26 ноября 2018 года Международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США убытков, нанесенных в результате аннексии Крыма.

В то же время РФ не признала решение арбитража по иску Ощадбанка. 

 
ForUm

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