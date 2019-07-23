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Шестой апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляцию Министерства культуры Украины в деле о приостановке переименования Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщается на сайте юридического отдела УПЦ (МП).

22 июля состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Министерства культуры Украины на постановление Окружного административного суда Киева об обеспечении иска от 22.04.2019 по делу №640/4748/19, согласно которой удовлетворено заявление Киевской Митрополии Украинской православной церкви и запрещено субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозное объединение УПЦ.  

Представители Киевской Митрополии УПЦ (МП) в судебном заседании выразили собственные доводы, аргументы и возражения относительно содержания и требований апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и просили отказать в удовлетворении последней, а решение суда первой инстанции об обеспечении иска - оставить без изменений.

Судом было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Минкульта и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска.

Напомним, 22 апреля 2019 Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ (МП). В ответ на это решение Министерство культуры подало апелляцию.
ForUm

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