Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что для решения военного конфликта на Донбассе недопустимым является амнистия для людей, которые замешаны в военных преступлениях.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом», - заявил Разумков в эфире телеканала ICTV, сообщает УНИАН.

Ранее в Конституционном суде обжаловали законы об «особом статусе» для Донбасса и об амнистии боевикам.