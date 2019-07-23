Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.
Об этом Зеленский заявил журналистам после завершения брифинга об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает УНИАН.
Глава государства подчеркнул, что Украине нужен новый генпрокурор.
Напомним, 22 в ГПУ сообщили, что генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в официальный отпуск.
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