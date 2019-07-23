НАК «Нафтогаз Украины» с 1 августа снижает цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 7,5% по сравнению с действующей в июле, сообщает пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4640,00 - 5204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%.

Напомним, Нафтогаз с 1 июля 2019 года снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на 12,7-13,5% по сравнению с ценами на июнь.