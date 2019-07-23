также в разделеПолитика
РФ упростила предоставление вида на жительство украинцам 13
Виктор Медведчук: Вопросами обмена должна заниматься официальная власть. Но пока результата нет. 20
Польша надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО 29
Волкер анонсировал визит в Украину 21
Медведчук: Для наших политических оппонентов мы остаемся костью в горле 68
В Европарламенте призвали новую Раду активизировать борьбу с коррупцией 20
Spiegel: Партия, которую удалось создать Медведчуку, будет ведущей оппозиционной силой в Раде 55
Зеленский подписал указ о развитии Карпатского региона 32
Зеленский ждет силовиков с докладом о деле Шеремета 21
В «Слуге народа» сказали, с кем не будут сотрудничать в Раде 159
Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным 54
Партия Шария получит финансирование из госбюджета 211
Вакарчук назвал условия вхождения «Голоса» в коалицию 738
Данилюк уже не хочет быть премьер-министром 53
Медведчук: Мир в стране, кардинальные изменения экономического курса — за эти идеи мы будем бороться 40
Президент поддержал объединение трех министерств в одно 135
СМИ раскрыли феномен Виктора Медведчука 226
Associated Press: Медведчук назвал ключевой шаг для улучшения отношений с Москвой 75

Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу об отмывании средств при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Об этом theБабелю сообщили в ГБР.

Порошенко вызывают на 25 июля.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2335 грн.
110
Теги