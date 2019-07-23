Пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос по делу об отмывании средств при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Об этом theБабелю сообщили в ГБР.

Порошенко вызывают на 25 июля.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.