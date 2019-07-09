Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

Военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

Суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела. САП обжалует это решение.

По согласованию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику по факту внесения недостоверных сведений в декларации.

Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар м3с 1-4 класса защиты, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года - через родственного боснийского посредника, говорится в расследовании Анатолия Остапенко для Bihus.Info.

Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень.

И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей четырех таможен.

Кандидат в депутаты Надежда Савченко собирается съездить в агитационный тур на оккупированные территории Донбасса.