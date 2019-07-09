Визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре», - сказала Климпуш-Цинцадзе журналистам в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.

При этом она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что Украина ожидает запланированный визит Североатлантического совета НАТО в Киев.