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Кандидат в депутаты Надежда Савченко собирается съездить в агитационный тур на оккупированные территории Донбасса. Об этом она сообщила Новостям Донбасса.

В частности, нардеп собирается в Горловку.

Савченко баллотируется по 51 округу (прифронтовой Зайцево), однако считает, что «округ не заканчивается Зайцевым, Майорском, Жованкой, округ продолжается и в Горловке, и на других оккупированных территориях», поэтому собирается съездить туда в агиттур. Кандидат в депутаты объясняет, что уже получила один пропуск, сейчас ждет разрешение от СБУ, который уже как-то получала в 2016 году.

«Мы заказали все справки на трех кандидатов - Савченко Веру, Проторченко Татьяну (заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко») и Надежду Савченко, и мы ждем 10 дней», - сказала Савченко.

Она заявила, что не понимает, почему другие кандидаты в депутаты не получают такие же справки и не едут общаться с жителями оккупированных территорий.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.
ForUm

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