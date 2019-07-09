Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор в отношении подозреваемых в деле «Краяна».

«Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными. Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением», - сообщает пресс-служба САП.

По мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доводят виновность Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

После с ознакомлением с полным текстом приговора прокуроры подадут апелляционную жалобу на указанное решение суда.

Как сообщал ForUm, 9 июля суд признал невиновными в завладении бюджетными средствами Одесского городского голову Геннадия Труханова и других фигурантов его дела.