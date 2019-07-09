Украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии. После 2017 года - через родственного боснийского посредника, говорится в расследовании Анатолия Остапенко для Bihus.Info.

«Мотор Сич» - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. До 2014 года главным рынком сбыта завода официально была Российская Федерация. В том числе и российская оборонка.

Почетный президент «Мотор Сичи» - Вячеслав Богуслаев. Герой Украины, народный депутат 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов и член комитета нацбезопасности и обороны. Активно выступал за вступление в Таможенный союз и продолжает выступать за сближение с РФ.

Директор представительства «Мотор Сичи» в Москве Петр Кононенко и Вячеслав Богуслаев обладают рядом предприятий в России. В частности компаниями: «Борисфен», «Лосиный остров», «ЦИАМ», «Авиаремонт-МС», «ВКМС» и «ВК-МС».

Несмотря на военную агрессию и оккупацию Крыма, российские компании Богуслаева продолжают работать. В частности компания «Борисфен» обслуживает ФСБ. С 2015 и 2017, по данным портала российских госзакупок, она получила 3,5 миллиона долларов на продление срока работы авиационных двигателей моделей АІ-9В.

Также АО «Борисфен» обслуживает двигатели для крымской компании «Универсал-Авиа». Это государственное предприятие, которое занимается авиационными перевозками и обслуживанием авиации в Крыму. После оккупации полуострова эта компания была «национализирована» россиянами. В свою очередь ЕС, США и Украина ввели против нее санкции.

Но российская компания Богуслаева «Борисфен» продолжила работать с «Универсал-Авиа» и, по данным российского портала госзакупок, с 2015 года получила от нее 5 млн рублей.

Кроме этого «Борисфен» получила несколько государственных заказов от предприятия «Летный отряд Россия». Это российская государственная компания, которая обслуживает должностных лиц военных сил Российской Федерации и руководителей российских спецслужб.

Еще одна российская компания Богуслаева, «ВКМС», с 2015 по 2016 годы поставляла детали двигателя ТВ3-117 производства «Мотор Сич» на российский 218 авиаремонтный завод.

Хотя еще в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал запрет на экспорт в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией.

«ВКМС» в 2015-2016 гг. официально поставило на авиационный завод украинских деталей для двигателя ТВ3-117 на полтора миллиарда рублей. Эти детали поставлялись из Украины на российскую компанию Богуслаева напрямую.

Представители «Мотор Сич» и лично Богуслаев неоднократно заявляли, что детали украинского производства действительно экспортируются в Россию, однако устанавливаются исключительно на двигатели гражданской авиации.

Но в одном из контрактов на поставку деталей, который опубликован на сайте российских госзакупок в 2016 году, указано, что украинские детали на 218 авиаремонтный завод принимало военное представительство минобороны РФ.

А указанные в контракте ГОСТы определяют порядок приема исключительно военной техники. То есть российская сторона принимала украинские, детали не как товары для гражданской авиации, а как детали для эксплуатации на военных вертолетах.

По данным журналистов, в 2018 году прямые поставки деталей двигателей в РФ с «Мотор Сичи» резко остановилось, компания начала отправлять напрямую в Россию только двигатели для газонокосилок, сепараторы для молока и оборудование для электростанций.

Однако, как выяснили Bihus.Info, есть большая вероятность, что «Мотор Сич» продолжает поставлять детали для двигателей, которые используют российские военные, - только теперь через родственного боснийского посредника.

С 2018 «Мотор Сич» начала массово поставлять детали для двигателей в Боснию и Герцеговину, на новосозданную компанию D.O.O Inzeniring BN. За 2018 украинский производитель отправил на Балканы более 600 грузов с деталями для двигателей модели ТВ3-117.

По данным международной таможенной базы Importgenius, в дальнейшем эта боснийская компания отправляла грузы с аналогичным деталями для вертолетов в Россию. Причем исключительно на две российские фирмы Вячеслава Богуслаева – «ВКМС» и «ВК-МС».

С 2018 года российский авиационный завод в тендерной документации засекретил победителей конкурса на поставку деталей для двигателей ТВ3-117. Однако в контрактах на поставку встречаются детали, которые ранее украинское предприятие поставляло напрямую в Россию и после 2018 начало поставлять в Боснию. Совпадают не только наименование, а и номенклатура запасных частей.

Кроме этого, предприятие Богуслаева продолжает работать на неподконтрольной Украины территории. До 2014 года одним из структурных подразделений «Мотор Сичи» был Снежнянский машиностроительный завод. Он выпускает ключевую деталь для «Мотор Сичи» - лопатки для двигателей.

После 2014-го Снежное было оккупировано боевиками. А о дальнейшей судьбе завода в СМИ ходили разные слухи. В частности о тайном переносе стратегического завода в Российскую Федерацию. В 2014-м после жестоких боев за Саур-Могилу в социальной сети Вконтакте паблик тогдашнего предводителя «ДНР» Стрелкова сообщил, что на заводе была создана база для ремонта военной техники боевиков.

Также в 2016 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями завода «Мотор Сич». По предварительным данным украинской спецслужбы, за первые три квартала 2015 году предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 миллиона российских рублей.

Как известно, сейчас Богуслаев баллотируется самовыдвиженцем по мажоританому округа №77 в Запорожье. За прошедшие 5 лет он присутствовал в парламенте всего 45 раз. Соответственно отсутствовал – 532.