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Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе» уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей Александра Моцика», - говорится в документе. 

Напомним, в 2015 году Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года он вышел из Минского процесса.

Зеленский своим указом от 19 июня переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Тогда Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
ForUm

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