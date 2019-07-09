Военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Facebook.

«Обычно на День Независимости у нас проходит парад – такой помпезный и точно недешевый. Однако в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям – военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным - это солдаты срочной службы, курсанты, офицерам, все и обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС. Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости тоже будем, но уже в новом формате», - сказал президент.