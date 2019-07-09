И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей четырех таможен.

«По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об увольнении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой», – написал он в Facebook.

Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС, заявил Власов.

Как сообщал ForUm, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, поскольку эти области являются центром контрабанды в Западной Украине.