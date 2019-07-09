также в разделеОбщество
Минздрав предлагает запретить обрезку деревьев, сжигание листьев и соль на дорогах 8
Замглавы Госархива задержали на взятке в $10 тысяч 11
Насалику сообщено о подозрении 16
Суд полностью оправдал Труханова 21
В Киеве будут судить организатора митингов за оккупацию Крыма 20
Вокруг визита Зеленского в Чернобыль возник скандал 120
ГБР обнародовало переговоры чиновников Минобороны о бракованных бронежилетах 43
Офис президента запустил Telegram-канал 23
Российские пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко 23
ГБР проводит обыски на волынской таможне 20
СМИ: «Мотор Сич» поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО 188
Суд признал противоправным решение о введении моратория на использование русскоязычного культурного продукта 58
Экс-чиновника Укрзализныци разоблачили на присвоении 7 миллионов 17
Горбатюк: Руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах 21
Судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку 29
СМИ узнали, за какого министра взялись НАБУ и САП 64
САП согласовала подозрение одному из министров 79
Дело Труханова: Суд признал недопустимым одно из главных доказательств 84

И. о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов уволил руководителей четырех таможен.

«По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об увольнении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой», – написал он в Facebook.

Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС, заявил Власов.

Как сообщал ForUm, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, поскольку эти области являются центром контрабанды в Западной Украине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги