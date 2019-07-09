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Государственное бюро расследований обнародовало разговоры сотрудников Министерства обороны, которые закупили бронежилеты Корсар м3с 1-4 класса защиты, при этом зная, что они простреливаются и не соответствуют техническим требованиям.

«Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз», - это цитата из разговоров военнослужащих, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных», - сообщается на странице ГБР в Facebook.

Должностные лица Минобороны знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, приняли продукцию у производителя.

На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов Корсар м3с 1-4 класса защиты. Всего следователи ГБР изъяли 11 тысяч таких экземпляров.

Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако уже по предварительным данным действия чиновников нанесли ущерб государству в сумме около 100 млн гривен.

Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами.  

Напомним, в конце июня Государственное бюро расследований провело 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.
ForUm

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