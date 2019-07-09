По согласованию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.