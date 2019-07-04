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Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха.

Цемах как экс-начальник ПВО Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» боевиков может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» 17 июля 2014 в Донецкой области.

Сегодня сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт.

Шестой апелляционный суд Киева постановил провести пережеребьевку относительно номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель во время допроса в Генеральной прокуратуре отказалась давать показания о своем высказывании на тему обстрелов на Донбассе.

Голосеевский районный суд Киева отпустил экс-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, из СИЗО под домашний арест.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Верховная Рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами в Украине.

В городской больнице Курахово от полученных ранений скончался воин 24-й бригады имени короля Данила старший солдат Эдуард Лобода. 

Подготовка к полному прекращению транзита российского газа с 2020 года оказалась под угрозой из-за падения добычи газа в Украине, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По оперативным данным, общий фонд Государственного бюджета в первые шесть месяцев 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн.

 


 

 
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