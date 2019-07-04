По оперативным данным, общий фонд Государственного бюджета в первые шесть месяцев 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Правительство пытается равномерно финансировать расходы в течение года в соответствии с росписью, чтобы избежать пикового финансирования в конце года. В первые шесть месяцев года специальный фонд сведен с профицитом в 8,6 млрд грн», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 1 июля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 13,0 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах ГКСУ в гривневом эквиваленте 8,11 млрд грн, чего вполне достаточно для обслуживания и выплат государственного долга.

«Доходы государственного бюджета выросли на 12,9% г/г до 506,8 млрд грн за этот период. Учитывая ряд причин, включая отличные макроэкономические показатели, чем те, что закладывали в бюджет, а также ограничения правительством Российской Федерации экспорта ряда товаров в Украину, выполнение доходов государственного бюджета составило 95,7% от росписи на этот период», – подчеркнули в Минфине.

Также сообщается, что доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 9,5% г/г до 448,3 млрд грн. Они составляли 94,1% от росписи.