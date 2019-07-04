Шестой апелляционный суд Киева постановил провести пережеребьевку относительно номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает 112 Украина.

«Обязали ЦИК провести пережеребьевку относительно номеров политических партий до того, как они будут расположены в избирательном бюллетене. Судебное заседание длилось 2 дня. Подобного в практике во время избирательного процесса в Украине не было», – говорится в сообщении.

Напомним, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала Аграрная партия. Ее представители считают внесение в бюллетени «Руху новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

В то время как жеребьевка, которая определила порядок размещения партий в избирательных бюллетенях на досрочных парламентских выборах 2019 года, состоялась еще 26 июня.