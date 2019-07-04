Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель во время допроса в Генеральной прокуратуре отказалась давать показания о своем высказывании на тему обстрелов на Донбассе, сообщает пресс-служба ГПУ.

В ГПУ напомнили в своем публичном выступлении 6 июня в прямом эфире телеканала 1+1 сообщила, что существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, осуществляют обстрелы гражданских объектов, в результате чего гибнут мирные жители. «Это выступление сразу было распространено в средствах массовой информации и пророссийских интернет-изданиях с утверждением о том, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации президента Украины», – отметил в ведомстве.

«Эта информация не только является одним из элементов информационной войны против Украины, а вероятно будет подана российскими представителями в Офис прокурора Международного уголовного суда в качестве доказательства якобы нарушения законов и обычаев войны именно Вооруженными силами Украины», – говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что учитывая это, следуя положениям ст. 65, 135 УПК Украины, пресс-секретарь президента была вызвана 1 июля в Генпрокуратуру для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения ее вышеуказанных публичных высказываний.

«Во время допроса она отказалась давать показания, указать источник озвученной ею информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не относились к личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства. Учитывая это, в ходе досудебного расследования возникла необходимость получения официального ответа от Офиса президента Украины относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила его пресс-секретарь, подлежащего дальнейшей процессуальной проверке», – сообщили в ведомстве.

В ГПУ отметили, что в связи с этим 3 июля следователем в Офис президента Украины направлен запрос в уголовном производстве от 29.09.2014 о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

При этом в генпрокуратуре подчеркнули, что уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались.