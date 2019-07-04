Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха.

Об этом сказал его адвокат Роман Гонтарев, сообщает Українські Новини.

«Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого», - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Как сообщает ВВС Украина, украинские спецслужбы провели операцию по задержанию бывшего «командира ПВО» города Снежное на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики» в конце июня.

По мнению родных, заинтересовать украинских силовиков Цемах мог том, что рядом с этим городом 17 июля 2014 был сбит малазийский «Боинг», а сам он служил в пророссийских формированиях «ДНР».

Факт задержания Цемах Русской службе BBC News подтвердили его дочь, которая проживает на территории «ДНР» и киевский адвокат Роман Гонтарев.

Они утверждают, что Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

«28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена», - сообщил BBC News адвокат задержанного.

Дочь Цемаха Мария рассказала, что первым исчезновение мужчины заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и увидела дома следы крови и борьбы.

Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Если все описанное дочерью и адвокатом Цемах правда, то операцию по его задержанию украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения. Снежное расположено в 20 км от границы с Россией, ближайшая точка линии фронта - в 45 км от города, а в ближайший пункт пропуска «Майорск», через который пересекают линию соприкосновения - более 80 км.

Ранее сепаратисткие СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.