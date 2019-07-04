также в разделеОбщество
4 июля. Картина дня 11
Украины в Риме протестовали против визита Путина 23
Коболев рассказал, сколько дал денег на благотворительность 17
Нацсовет обжалует отмену штрафа для «Интера» 15
Суд отложил заседание по делу Вышинского из-за замены прокуроров 15
Пожар в заминированном лесу на Луганщине потушили 13
Задержан подозреваемый в повреждении монумента советским воинам 15
В порт Одессы зашли сразу четыре корабля НАТО 28
НАПК нашло нарушения в декларации Шуфрича, он назвал это «местью Порошенко» 70
Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз 31
Эскалация на Донбассе может оставить без воды 3,2 миллиона человек 30
СМИ: Друг главы офиса президента слил «родной» фирме застройку Рыбальского 22
Руководители страховой компании украли у клиентов 40 миллионов 86
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение украинцев 19
На Херсонщине полицейского начальника задержали за вымогательство 32
Боевики снова попытались дискредитировать ВСУ 29
Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко 19
В Украине резко упала скорость интернета 65

Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха.

Об этом сказал его адвокат Роман Гонтарев, сообщает Українські Новини.

«Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого», - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Как сообщает ВВС Украина, украинские спецслужбы провели операцию по задержанию бывшего «командира ПВО» города Снежное на территории самопровозглашенной «Донецкой народной республики» в конце июня.

По мнению родных, заинтересовать украинских силовиков Цемах мог том, что рядом с этим городом 17 июля 2014 был сбит малазийский «Боинг», а сам он служил в пророссийских формированиях «ДНР».

Факт задержания Цемах Русской службе BBC News подтвердили его дочь, которая проживает на территории «ДНР» и киевский адвокат Роман Гонтарев.

Они утверждают, что Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего непонятным до конца способом был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

«28 июня в день конституции Украины он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца, дата апелляции пока не назначена», - сообщил BBC News адвокат задержанного.

Дочь Цемаха Мария рассказала, что первым исчезновение мужчины заметила его жена, которая вернулась 27 июня с работы и увидела дома следы крови и борьбы.

Следующие сутки его родственники пытались организовать поиски пропавшего, а к вечеру 28 июня получили письмо от адвоката из Киева, что на следующий день суд рассмотрит вопрос об аресте Цемаха.

Если все описанное дочерью и адвокатом Цемах правда, то операцию по его задержанию украинские спецслужбы провели глубоко в тылу от линии соприкосновения. Снежное расположено в 20 км от границы с Россией, ближайшая точка линии фронта - в 45 км от города, а в ближайший пункт пропуска «Майорск», через который пересекают линию соприкосновения - более 80 км.

Ранее сепаратисткие СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом «Бук» 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко.  Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

126
Теги