также в разделеПроисшествия
Гардеробщицу Верховной Рады нашли мертвой 7
Под Одессой задержали молдаванина, развращавшего малолетних девочек 33
Лесной пожар на Луганщине локализован 16
На Львовщине ребенка засыпало песком 12
На Луганщине горит заминированный лес, есть пострадавшие 109
В Харькове кандидата в нардепы забросали яйцами и зеленкой 74
ГБР расследует падение самолета на Харьковщине 24
В ДТП на Харьковщине погибла семья, ребенок в больнице 66
Во Львове парень устроил стрельбу в маршрутке и прикинулся больным 20
Двух полицейских подозревают в халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки 27
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, потерь нет 14
На Харьковщине разбился учебно-боевой самолет 96
На Полтавщине под обвалом стены погибли люди 42
Под Полтавой командир взвода отбил селезенку солдату 34
На Николаевщине столкнулись автобусы: один человек погиб, 15 пострадали 51
Полиция установила, что взорвалось на детской площадке под Днипром 56
На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое волонтеров 26
Ветер обесточил 601 село в Украине, на Ривненщине посрывал крыши 24

В городской больнице Курахово от полученных ранений скончался воин 24-й бригады имени короля Данила старший солдат Эдуард Лобода. Об этом сообщает пресс-служба ОМБр.

3 июля 2019 года он вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины на маршрутах, которыми передвигались как военные, так и гражданские.

«Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью», - говорится в сообщении.

Эдуард Витальевич, 02.01.1994, родом из Сумщины.  

«Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим побратимам. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя», - вспоминают об Эдуарде побратимы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2499 грн.
20
Теги