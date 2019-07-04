В городской больнице Курахово от полученных ранений скончался воин 24-й бригады имени короля Данила старший солдат Эдуард Лобода. Об этом сообщает пресс-служба ОМБр.

3 июля 2019 года он вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагались действия диверсионно-разведывательных групп противника. По предварительной информации было известно, что в течение последнего месяца противник небольшими группами проникал в н.п. Марьинка, устанавливая мины на маршрутах, которыми передвигались как военные, так и гражданские.

«Группа наших военных, которую возглавлял старший солдат Лобода, выбрала правильный рубеж для противодействия, что позволило исключить проникновение вражеских диверсантов в район наших подразделений. Но очевидно накануне, противник успел установить на данном направлении фугасы с новейшими датчиками движения российского производства. Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью», - говорится в сообщении.

Эдуард Витальевич, 02.01.1994, родом из Сумщины.

«Почти всему научился сам. Кроме мастерства в своем призвании, был душой компании и всегда готовым прийти на помощь своим побратимам. Пользовался большим авторитетом в коллективе, всегда шел первым и возвращался последним. Не боялся брать ответственность на себя», - вспоминают об Эдуарде побратимы.