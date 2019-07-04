В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что Верховная Рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за выборами в Украине.



Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, комментируя заявление президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье о том, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний, передает УНИАН.

«В предыдущие годы между Верховной Радой Украины и Парламентской ассамблеей Совета Европы существовали дружеские, партнерские отношения, которые сегодня вряд ли можно так охарактеризовать. На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, Парламентская ассамблея Совета Европы пользовалась авторитетом, руководство ВРУ инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине», - сообщила пресс-секретарь.

«Давайте также не забывать о том, что в международной межправительственной организации, каковой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет Министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы. Украина всегда с уважением относилась к советам ПАСЕ и исходила из важности имплементации таких советов», - подчеркнула Зеленко.

«К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган Совета Европы сам проголосовал за необязательность исполнения своих решений, когда по сути отменил требование к России исполнять не одно, а целых 7 решений, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и следовательно - его решений», - подчеркнула она.

«Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом Ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами. На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от этого совещательного органа, а есть ли оно в ВРУ или ЦИК, нам неизвестно», - добавила пресс-секретарь.

Она напомнила, что как уведомил МИД Аппарат Верховной Рады, руководство парламента после единогласной поддержки комитета по иностранным делам отозвало приглашение ПАСЕ наблюдать за парламентскими выборами. «И нам понятна мотивация этого решения. Что произошло на прошлой неделе в Страсбурге, и каковы были последствия для совещательного органа ПАСЕ, нам всем известно», - сказала Зеленко.

При этом она подчеркнула, что Украина не нарушила ни одного из документов Совета Европы, обязательных к исполнению. «Что касается документов совещательного органа и межпарламентского диалога в целом, нам кажется, что ПАСЕ следовало бы вместо того, чтобы эмоционально реагировать на решения руководства Верховной Рады в публичном пространстве, вступить в диалог и провести консультации с делегацией Украины в Ассамблее», - подытожила она.

Напомним, 2 июля председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье заявила, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

3 июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине.