Подготовка к полному прекращению транзита российского газа с 2020 года оказалась под угрозой из-за падения добычи газа в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Нафтогаз не менял свою позицию по трехсторонним переговорам на политическом уровне по транзиту газа через Украину. Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах, и считаем, что эта проблема не может быть решена исключительно на уровне отношений между Газпромом и Нафтогазом, поскольку давно стало очевидным, что позиция Газпрома о прекращении транзита через Украину обусловлена ​​именно политическими факторами, а не экономическими», – написал он.

Витренко также заметил, что, к сожалению, «Нафтогаз» вынужден ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года. «Мы должны понимать, что политическое руководство РФ в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов от транзита газа и делает для этого все возможное», – сообщил он.

Витренко заверил, что компания будет использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины. «Нафтогаз также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем мы сейчас работаем. Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту», – подчеркнул он.

«С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться нужно к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа. Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнут в декабре 2018 года, с данным за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9.2 процента. Первые дни июля показ еще более угрожающие тенденции», – подытожил Витренко.

Напомним, ранее Витренко заявил, что транзит через Украину после 2019 года может происходить на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ; в противном случае Украина через арбитраж требует компенсацию 10 млрд долларов.

В то ж время начальник юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец заявил, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Нафтогаз в качестве запасного варианта предлагает российскому Газпрому вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».