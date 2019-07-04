также в разделеОбщество
НАПК нашло нарушения в декларации Шуфрича, он назвал это «местью Порошенко» 19
Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз 16
Эскалация на Донбассе может оставить без воды 3,2 миллиона человек 15
СМИ: Друг главы офиса президента слил «родной» фирме застройку Рыбальского 15
Руководители страховой компании украли у клиентов 40 миллионов 43
Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик поблагодарил Медведчука за освобождение украинцев 16
На Херсонщине полицейского начальника задержали за вымогательство 30
Боевики снова попытались дискредитировать ВСУ 21
Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко 16
В Украине резко упала скорость интернета 53
Сегодня приговор Труханову не огласят: суд «заминировали» 20
Аваков: В деле Гандзюк могут быть новые подозрения 29
Коломойский: Зачем мне похищать Гонтареву, жениться на ней тайно? 114
Белсат: В переговорах об освобождение пленных Медведчук участвовал с самого начала 25
Спецслужбы Украины и Великобритании разоблачили крупную группу контрабандистов 24
Коломойский назвал войну на Донбассе внутренним гражданским конфликтом 2212
Под КСУ протестуют против отмены закона о люстрации 24
СНБО создаст координационный центр по реформированию Укроборонпрома 13

Сегодня сразу четыре корабля НАТО зашли в Одесский морской порт.

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, сообщает «Думская».

За ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу. Корабли простоят до 8 июля.

В День флота, 7 июля, для одесситов будут организованы экскурсии на канадский фрегат.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат «Торонто».

Корабли примут участие в международных учениях «Си Бриз -2019» и будут действовать в составе многонациональных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2499 грн.
11
Теги