Голосеевский районный суд Киева отпустил экс-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, из СИЗО под домашний арест, сообщает Радио Свобода.
Как сообщается, судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля. Свое решение судьи обосновали тем, что прокурор в своем ходатайстве не доказал, что в случае выхода подсудимого из СИЗО он может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства.
Ранее адвокат обвиняемого подал ходатайство в суд с просьбой выпустить его клиента из СИЗО под ночной домашний арест.
Свою просьбу адвокат обосновал тем, что недавно Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только жесткая мера пресечения – содержание под стражей. Он также добавил, что во время суда сторона обвинения, по его мнению, не доказала вину ни Ежова, ни то, что в случае освобождения из-под стражи он может скрыться или воздействовать на свидетелей.
В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продлить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8 миллионов 300 тысяч гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может сбежать в Россию.
Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.
Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.
По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.
21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время