также в разделеОбщество
Спецслужбы Украины и Великобритании разоблачили крупную группу контрабандистов 9
Коломойский назвал войну на Донбассе внутренним гражданским конфликтом 522
Под КСУ протестуют против отмены закона о люстрации 19
СНБО создаст координационный центр по реформированию Укроборонпрома 9
Украина планирует закупить в Канаде бронетехнику 17
«Подробности»: Бизнесмен провел в плену налоговиков около трех недель 70
Сутки в ООС: 29 обстрелов, ранены 5 военных 40
Брань может быть полезна для здоровья: Супрун выступила против дематюкации 18
Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания на допросе в ГПУ 66
Суд обязал СБУ предоставить Мангеру результаты наблюдения за ним 14
В РФ выдвинули окончательное обвинение 18 украинским морякам 188
3 июля. Картина дня 38
Синоптик: Погода будет – конфетка 53
Москаль о дематюкации языка: Богомолец нужно прикладывать к голове мокрое полотенце 82
Комитет ВР одобрил создание реестра педофилов 41
Суд в Италии дал небольшие сроки наемникам «ДНР» 28
Канада поддержит Украину на $45 миллионов 13
Подервянский отреагировал на скандальный законопроект о дематюкации 30

Голосеевский районный суд Киева отпустил экс-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, из СИЗО под домашний арест, сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля. Свое решение судьи обосновали тем, что прокурор в своем ходатайстве не доказал, что в случае выхода подсудимого из СИЗО он может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства.

Ранее адвокат обвиняемого подал ходатайство в суд с просьбой выпустить его клиента из СИЗО под ночной домашний арест.

Свою просьбу адвокат обосновал тем, что недавно Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только жесткая мера пресечения – содержание под стражей. Он также добавил, что во время суда сторона обвинения, по его мнению, не доказала вину ни Ежова, ни то, что в случае освобождения из-под стражи он может скрыться или воздействовать на свидетелей.

В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продлить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8 миллионов 300 тысяч гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может сбежать в Россию.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.  

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1471 грн.
13
Теги