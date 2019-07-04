Голосеевский районный суд Киева отпустил экс-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, из СИЗО под домашний арест, сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля. Свое решение судьи обосновали тем, что прокурор в своем ходатайстве не доказал, что в случае выхода подсудимого из СИЗО он может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить доказательства.

Ранее адвокат обвиняемого подал ходатайство в суд с просьбой выпустить его клиента из СИЗО под ночной домашний арест.

Свою просьбу адвокат обосновал тем, что недавно Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только жесткая мера пресечения – содержание под стражей. Он также добавил, что во время суда сторона обвинения, по его мнению, не доказала вину ни Ежова, ни то, что в случае освобождения из-под стражи он может скрыться или воздействовать на свидетелей.

В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продлить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8 миллионов 300 тысяч гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может сбежать в Россию.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.