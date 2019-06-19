В Киеве во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Полиция рассматривает три версии смерти нардепа.

Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.

Также исследовательская поисковая сеть Bellingcat назвала имена боевиков, ответственных за катастрофу самолета.

Тепловая генерация де-факто уже не зарабатывает на формуле «Роттердам+», заявил представитель Президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

Только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений в отношении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявил руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма

Министерство обороны опровергло свою информацию о призыве по мобилизации Президента Владимира Зеленского в 2014-2015 года.

Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что дефолта в Украине не будет.