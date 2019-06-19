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Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела по факту сбивания самолета «Боинг 777» рейса MH-17. Подозрения и повестки опубликованы на сайте ведомства.   

Следователями Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 по факту сбивания пассажирского самолета «Боинг 777» (рейс MH-17) авиакомпании «Малазийские авиалинии», которое привело к гибели 298 человек, составлено сообщение о подозрении:

 - гражданину Российской Федерации И. Гиркину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

- гражданину Российской Федерации С. Дубинскому в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

- гражданину Российской Федерации А. Пулатову в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины;

- гражданину Украины Л. Харченков совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. 

Также исследовательская поисковая сеть Bellingcat назвала имена боевиков, ответственных за катастрофу самолета.
ForUm

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