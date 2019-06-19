Спикер МВД Артем Шевченко назвал три основные версии смерти народного депутата от фракции «Народный фронт», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука.

«Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», — приводит его слова Громадське.

Также в пресс-службе полиции города сообщили, что в настоящее время информация должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского УП ГУНП в г. Киеве. После проведения первоочередных следственных действий полицейские дадут правовую оценку произошедшему.

Как сообщал ForUm, 19 июня в Киеве найден застреленным нардеп Дмитрий Тымчук.

Он родился 27 июня 1972 года в российской Чите. Работал военным журналистом, был подполковником запаса. Координировал группу «Информационное сопротивление», руководил общественной организацией «Центр военно-политических исследований».

Стал широко известен благодаря освещению аннексии Россией Крыма, а также агрессии РФ на Донбассе. Регулярно информировал о ситуации на оккупированных территориях.