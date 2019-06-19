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Депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

«За» высказались 60 из 75 присутствующих депутатов, «против» - 12, сообщает Укринформ.

Противники этого решения депутаты горсовета Игорь Рассоха, Игорь Черняк и Тарас Ситенко в своих выступлениях напомнили о преступлениях Жукова против народа Украины во время Второй мировой войны и после ее окончания. Они отметили, что такое решение нарушает законы Украины, противоречит предписаниям Министерства Украины и Украинского института национальной памяти. Кроме того, они напомнили, что ранее 18 петиций на сайте горсовета набирали более 5 тыс. голосов, но ни разу не рассматривались на сессиях.

Предлагалось также снять рассмотрение этого вопроса с повестки дня, однако это предложение также было отклонено.

Городской голова Геннадий Кернес и выступавший на сессии народный депутат Евгений Мураев заявили, что поваленный активистами бюст Жукова будет восстановлен.

Напомним, 2 июня проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.

Украинский институт национальной памяти заявил, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. Кроме того, согласно Закону Украины о присвоении имен, в том числе и топонимам, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукова какому-либо топониму.

8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию, в которой требуется вернуть проспекту имени Петра Григоренко имя маршала Жукова. В последствии петиция набрала необходимое количество голосов.
ForUm

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