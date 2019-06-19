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Министерство обороны опровергло свою информацию о призыве по мобилизации Президента Владимира Зеленского в 2014-2015 года. Об этом говорится в ответе Минобороны на запрос Українських Новин.

Ответ подписан начальником управления персонала - заместителем начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Геннадием Долгашовым.

Агентство запросило у Минобороны информацию о том, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не явился в военкомат по повесткам для призыва по мобилизации 15 апреля 2014 года, 23 июня 2014 года, 15 августа 2014 года, 10 мая 2015 года.

Данная информация о повестках была обнародована пресс-службой Минобороны 13 апреля текущего года в ответ на депутатские запросы депутатов Верховной Рады Юлия Мамчура, Александра Бригинца (оба - «Блок Петра Порошенко»), Татьяны Черновол и Михаила Бондаря (оба - «Народный фронт»).

В ответ на запрос Минобороны подтверждает, что Зеленский состоит на воинском учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области.

По результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».

«Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался», - сказано в ответе министерства.

Другие обстоятельства призыва Зеленского Минобороны сообщить отказалось, сославшись на то, что это является служебной информацией и не подлежит разглашению.

Напомним, 13 апреля Министерство обороны заявило, что Зеленский проигнорировал 4 повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах.

Штаб Зеленского отрицал получение повесток.
ForUm

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