Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что дефолта в Украине не будет. Об этом он заявил в Берлине в ходе встречи с крупным и средним бизнесом Германии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

На мероприятии присутствовали представители компаний, совокупный портфель которых составляет 220 млрд евро.

«Это более чем два ВВП Украины, и это примерно 450 000 рабочих мест», - сообщил президент Немецко-украинского промышленно-торговой палаты Андреас Лир.

Представители бизнеса заявили, что надеются на развитие сотрудничества, но для этого требуется улучшение инвестиционного климата и адаптация европейских стандартов в Украине.

«Инвестиционный климат - это для нас приоритет. Я понимаю, чего боится иностранный бизнес: наших правоохранительных органов, которые давят на предпринимателей, наших судов, которые его не защищают», - подчеркнул Президент Украины.

Глава государства подчеркнул важность устранения давления правоохранительных органов на предпринимателей, потому что без этого невозможно развивать экономику Украины.

«Я как Президент буду гарантировать вам независимость инвестиций, буду гарантировать, что вас никто не будет давить. Мы стремимся быть европейской страной», - добавил Зеленский.

По его словам, в планах - обеспечение независимости судов и правоохранительных органов, создание «электронной таможни» и борьба с контрабандой.

«У нас очень большой пакет инноваций. Это наш проект «Государство в смартфоне», который обеспечит уменьшение бюрократического давления на людей. Именно Администрация Президента восстанавливает инвестиционный совет. Мы хотели бы проводить ее дважды в год. И приглашаем вас, ведь чем больше будет в этом совете иностранного бизнеса, тем прозрачней он будет», - отметил Президент.

Глава государства также подтвердил сотрудничество Украины с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как Президент я не буду влиять на суд или банковскую систему», - подчеркнул Зеленский.

Участники встречи подробно обсудили сотрудничество с предприятиями в таких отраслях, как сельское хозяйство, пищевая, строительная, автомобильная промышленность и др. Президент подчеркнул необходимость локализации бизнеса для создания рабочих мест и пообещал помочь с решением запущенных бюрократических проблем.

Также обсудили экспортные возможности Украины и изменения в законодательство, которые противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.