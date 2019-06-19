Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NOS.

Следователи назвали имена подозреваемых родственникам погибших в катастрофе, а в 14:00 в Гааге состоится пресс-конференция, на которой официально объявят результаты расследования.

Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия:

Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») - глава разведки «ДНР», ветеран ГРУ РФ. Его считают организатором боевого применения установки.

Игорь Гиркин (позывной «Стрелок») - министр обороны «ДНР». Утром 18 июля участвовал в разговоре с Дубинским, который связан с эвакуацией установки «Бук» с подконтрольной сепаратистам территории Украины обратно в Россию. Вероятно, Стрелков также был полностью осведомлен о поставках «Бука» из России.

Олег Пулатов (позывной «Гюрза») - подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск. Причастен к перевозке «Бука» и организации охраны района падения обломков сбитого самолета. Считается, что он был возле установки в момент пуска.

Леонид Харченко (позывной «Крот») - гражданин Украины, командир «разведывательного батальона во «2-м отделе ГРУ ДНР», причастен к охране установки» Бук «в районе места пуска южнее Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку «Бука» из Донецка к месту пуска и дальнейшую эвакуацию «Бука» в Россию.

Сегодня команда расследователей Bellingcat также опубликовала новый доклад, содержащий имена реальных боевиков, которые оказались фигурантами прослушки СБУ и были причастны к транспортировке российского «Бука» и сбиванию самолета рейса MH17.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России заявило, что ракета зенитного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17, якобы была отправлена ​​на территорию Украины еще в 1986 году.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями Украины в сбитии авиалайнера заявило, что доверяет результатам расследования Совместной следственной группы, свидетельствующим о вине России.