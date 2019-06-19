В Киеве найден застреленным народный депутат от «Народного фронта», координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.



«Час назад у себя дома во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук», – написал он.

По словам Геращенко, на месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

«Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины. Нам всем тебя будет очень не хватать», – подытожил он.

Тымчуку было 46 лет.