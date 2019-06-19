Тепловая генерация де-факто уже не зарабатывает на формуле «Роттердам+». Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

«Роттердам+» закончился. На графике тарифы угольных электростанций (теплоэлектростанций, ТЭС). Из них видно, что де-факто тепловая генерация уже не зарабатывает «Роттердам+», – написал он.

Герус отметил, что, по данным НКРЭКУ, расчетный тариф ТЭС по формуле «Роттедам+», который должен быть 1 полугодии 2019 должен был составлять 2 грн за кВт/час. «Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн за кВт/час, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно «Роттердам+», – сообщил он.

«Сезонность не имеет существенного влияния на такие тарифы, но для полноты картинки можно сравнить такой тариф с соответствующими периодами 2018 (выделены красным). В последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17% -24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды. Таким образом, за июнь угольные елетростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе «Роттердам+», – подчеркнул представитель Главы государства.

По его словам, всего за 2 квартал 2019 при фактической формуле «Роттедам+» тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше. «Если честно, то некоторые угольные электростанции в июне будут даже убыточными, ну ничего, придется также затянуть пояс. Фактическая ликвидация «Роттердам+» состоялась благодаря действиям широкого круга лиц, большому публичному резонансу, освещению этой коррупционной формулы в медиа, социальных сетях и т.д. Короче, мы сделали ее вместе», – заявил Герус.

«Но чтобы не было и формального существования этой формулы, Президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить «Р+» на «Р-». Это диаметрально противоположная позиция к позиции Петра Порошенко, который оправдывал существование «Р+» то требованиями МВФ, то какими-то другими выдумками», – подытожил он.

Напомним, ранее Герус заявил, что Президент подаст в Верховную Раду как неотложный проект закона о снижении цены электрической энергии угольных электростанций.