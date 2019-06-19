Исследовательская поисковая сеть Bellingcat назвала имена боевиков, ответственных за катастрофу самолета MH17 на Донбассе. Соответствующий отчет организация обнародовала в среду, 19 июня, сообщает УНИАН.

В числе причастных к катастрофе журналисты называют Игоря Гиркина («Стрелков»), который в 2014 году был одним из ключевых главарей боевиков на Донбассе. Предполагается, что Гиркин знал о переброске «Бука» и тесно сотрудничал с ответственными за его передвижения на оккупированной территории.

Также указывается причастность российского генерала Сергея Дубинского («Хмурый»), который просил доставить «Бук» для противодействия украинской авиации.

Предполагается, что он координировал передвижение ракетного комплекса 17 июня в день катастрофы MH17, а также принимал участие в обратной переброске его на территорию России.

Кроме того, именно Дубинский распорядился обеспечить охрану «Бука» на пусковой точке в районе Снежного. Предполагается, что «Хмурый» сыграл ключевую роль в решении сбить самолет, приняв его за военное судно.

Также в числе причастных:

- Олег Юлдашевич Пулатов, позывные «Гюрза» и «Халиф» - бывший подполковник Вооруженных сил России. Он, вероятно, был причастен к охране установки «Бук» на месте пуска к югу от Снежного.

- Леонид Владимирович Харченко, позывной «Крот» - командир «разведывательного батальона Крота» во «2-м отделе ГРУ ДНР». Он причастен к охране установки «Бук» в районе места пуска к югу от Снежного. Возможно, он также координировал транспортировку «Бука» из Донецка к месту пуска и последующую эвакуацию «Бука» с места пуска обратно в Россию.

- Эдуард Машутович Гилазов, позывной «Рязань» - командир сепаратистов, который после сбития привез члена экипажа «Бука», отбившегося от коллег, к своему командиру Леониду Харченко в Снежном.

- Олег Анатольевич Шарпов, позывной «Змей» - идентифицирован как сепаратист по имени Олег в перехваченном телефонном разговоре с Леонидом «Кротом» Харченко от 13:09 17 июля 2014 г. В этом разговоре Шарпов спрашивает Харченко, как добраться до места к югу от Снежного, откуда «Бук» запустил ракету, сбившую MH17.

- Игорь Николаевич Безлер, позывной «Бес» поспособствовав ошибочной идентификации MH17 как военного самолета.

- Сергей Сергеевич Поваляев, позывной «Боцман».

- Валерий Александрович Стельмах, позывные «Наемник» и «Батья» идентифицирован как лицо с позывным «Наемник», который сообщил об MH17 как военном самолете Безлеру за несколько минут до сбития.

– Игорь Иванович Украинец, позывной «Минер» идентифицирован как командир «группы Минера», которую упоминает Безлер в одном из перехваченных переговоров в связи со сбитием MH17.

- Александр Сергеевич Ходаковский, позывной «Скиф» наверняка помог обеспечить

транспортировку установки «Бук», прибывшей в Донецк, поскольку, судя по прослушкам, его заместитель Александр Семенов помогал координировать транспортировку «Бука» по Донецку.

- Александр Александрович Семенов, прозвище «(Сан) Саныч» - помогал обеспечить транспортировку «Бука» в Донецке.

Сегодня, 19 июня, международная совместная следственная группа, объявит первые четыре фамилии подозреваемых в причастности к трагедии. Служба безопасности Украины сегодня же обнародует подозрения этим людям.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России заявило, что ракета зенитного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17, якобы была отправлена ​​на территорию Украины еще в 1986 году.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями Украины в сбитии авиалайнера заявило, что доверяет результатам расследования Совместной следственной группы, свидетельствующим о вине России.