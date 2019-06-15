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Молдову после оставки правительства Павла Филипа, покинули олигарх Владимир Плахотнюк и представители его Демократической партии. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Сообщается, что всего в аэропорту Кишинева были замечены пять самолетов для представителей Демократической партии Молдовы. Причем, два из них прилетели из Турции, еще один - из Киева.

По уточненным данным, два из пяти частных самолетов уже покинули страну. Один из них приземлился в Одессе, второй - улетел в направлении России.

Пресс-служба Демократической партии подтвердила, что на одном из самолетов страну покинул Плахотнюк, чтобы якобы проведать свою семью. При этом не уточняется, куда именно вылетел олигарх. 

Позже в эфире канала TV8 со ссылкой на источники в аэропорту журналисты узнали, что один из самолетов отправился в Москву. На его борту были семья и близкие лидера партии «Шор» Илана Шора.

Также сообщается, что на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 года он был вице-премьером по европейской интеграции.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября, но Додон отменил эти указы.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны. Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы. Румыния также поддержала смену власти в Молдове.
ForUm

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