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Временно исполняющий обязанности президента Молдовы, заместитель председателя Демократической партии Павел Филипп подписал указ о назначении досрочных парламентских выборов на 6 сентября нынешнего года.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«В соответствии с решением Конституционного суда о временном отстранении президента Игоря Додона от должности главы государства я подпишу сегодня в Вашем присутствии указ о роспуске парламента и о назначении досрочных парламентских выборов на 6 сентября нынешнего года», - отметил на брифинге Павел Филипп.

Ранее Конституционный суд Молдовы назначил заместителя председателя Демократической партии Молдовы временно исполняющим обязанности президента из-за отказа действующего главы государства подписать указ о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов.

Президент Игорь Додон назвал решение КС «последней попыткой Демократической партии узурпировать власть в Республике Молдова».

Двумя днями ранее Конституционный суд вынес вердикт о том, что полномочия нынешнего парламента истекли в полночь, 7 июня, обязав президента подписать указ о роспуске законодательного органа. Президент Додон, однако, отказался подписать указ.

Тем временем, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы – 101 депутат.

В заседании парламента не участвовали представители Демократической партии, партии «Шора» и три независимых кандидата. Демократы заявили, что заседание парламента, согласно решению Конституционного суда, нелегитимно.

На заседании был избран спикер парламента – председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду. Правительство принесло присягу.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», освободили от должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майи Санду - премьер-министром.
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