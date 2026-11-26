Адміністрація Дональда Трампа перенесла на наступний рік оголошення результатів перегляду американської військової присутности в Європі. Йдеться як про чисельність контингенту, так і про військові ресурси, які Вашингтон готовий надавати європейським союзникам у разі кризи.

Про це виданню Rapporteur повідомили дипломати НАТО.

Перегляд розпочав у червні міністр оборони США Піт Гегсет. На нього відвели шість місяців, тому результати мали оприлюднити до кінця грудня. Водночас тепер оголошення відклали, а причини такого рішення наразі не пояснили.

Перегляд відбувається в межах курсу адміністрації Трампа на скорочення американських зобов'язань у Європі. Вашингтон наполягає, щоб європейські країни самостійно забезпечували більшу частину конвенційної оборони континенту, тоді як США прагнуть перекинути частину військових ресурсів на інші напрямки, передусім в Індо-Тихоокеанський регіон.

Цей процес у Вашингтоні назвали «НАТО 3.0». У його межах американська сторона надіслала союзникам спеціальні анкети, щоб оцінити їхні оборонні інвестиції, умови доступу американських військових до інфраструктури, можливості використання авіабаз і повітряного простору.

Окремим чинником напруженості стали обмеження, запроваджені кількома європейськими країнами щодо використання американськими літаками військових баз для операцій проти Ірану.

Водночас частина американських військових спроможностей, які планують вивести з Європи, вже відома союзникам. За даними видання, деякі з них, зокрема повітряні та морські сили, європейські країни вже почали заміщувати.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі, який координує перегляд, на початку листопада повідомив міністрам оборони країн ЄС, що Вашингтон тісно співпрацює з НАТО над новою стратегією.

Він також відзначив зусилля європейських союзників із компенсації американських військових можливостей, які вже були виведені з континенту, окремо похваливши Францію. Колбі заявив, що невдовзі передасть главі Пентагону доповідь, підготовлену за результатами консультацій із союзниками.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО запланована на наступний тиждень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть скоротити свою військову присутність у Європі значно менше, ніж планували спочатку. Замість 25 тисяч військових, про виведення яких ішлося раніше, тепер розглядають скорочення приблизно на 5 тисяч. Попередні оцінки передбачали виведення близько третини американського контингенту в Європі або навіть більшої його частини.