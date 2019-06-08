Спикером парламента Молдовы выбрана председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная. Ее кандидатуру поддержали 56 депутатов, сообщает РИА Новости в субботу, 8 июня.

«В голосовании приняли участие 58 депутатов, действительных – 56 голосов. Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаная», – говорится в сообщении.

Ранее Соцпартия Молдовы и проеевропейский блок ACUM выступили с инициативой о возобновлении учредительного заседания парламента, которое началось 21 марта. Тогда депутаты взяли паузу и больше вместе не собирались.

На заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко. Депутаты Демпартии, партии Шор, а также трое независимых парламентариев не пришли на заседание, тем не менее, в зале присутствует 61 политик из 101 возможного, этого достаточно для наличия кворума.

Накануне Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент, который в течение трех месяцев не смог утвердить правительство. После этого сторонники Демократической партии Молдовы устроили митинг протеста в центре Кишинева. Они требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов. Президент Додон отказался распустить парламент Молдовы.