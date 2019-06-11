Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы, который сформировал новое правительство. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Германии, сообщает УНИАН.

«Франция, Германия, Соединенное Королевство, Польша и Швеция отметили с пристальным вниманием последнее развитие событий в Республике Молдова. После парламентских выборов, демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, в том числе по формированию правительства», - говорится в сообщении. «В условиях текущего конституционного кризиса мы отмечаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа страны и как наиболее подходящее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе контраверсионных», - говорится в заявлении.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами», - суммируется в документе.



Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны.

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.