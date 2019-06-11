также в разделеМир
Минобороны Молдовы ограничило доступ в воинские части 51
РФ признала новое правительство Молдовы 85
Преемник Назарбаева побеждает на выборах в Казахстане 33
В Молдове два правительства провели параллельные заседания 60
Власти Солсбери хотят выкупить дом Скрипаля, чтобы избежать наплыва туристов 20
В крови задержанного в РФ журналиста Голунова не нашли наркотиков 22
Генсек Совета Европы поддержал новую власть Молдовы 60
На выборах в Казахстане задержали около ста протестующих 43
Временно исполняющий обязанности президента Молдовы назначил дату досрочных выборов 56
Большинство акционеров Facebook выступили за отставку Цукерберга 32
Журналист Медузы Голунов более года получал угрозы 54
Кандидат на пост премьера Британии Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС за Brexit 27
Обострение в Сирии: за двое суток погибли 170 человек 54
В Молдове избрали нового премьера, суд признал это неконституционным 68
С Эвереста спустили 11 тонн мусора 19
В Казахстане начались выборы президента 231
В Молдове избран спикер парламента 61
Президент Додон отказался распустить парламент Молдовы 53

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы, который сформировал новое правительство. Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Германии, сообщает УНИАН.

«Франция, Германия, Соединенное Королевство, Польша и Швеция отметили с пристальным вниманием последнее развитие событий в Республике Молдова. После парламентских выборов, демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, в том числе по формированию правительства», - говорится в сообщении. «В условиях текущего конституционного кризиса мы отмечаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа страны и как наиболее подходящее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе контраверсионных», - говорится в заявлении.

«Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами», - суммируется в документе.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить «срочную» оценку последним решением в Молдове. РФ признала новое правительство страны.

Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1332 грн.
17
Теги