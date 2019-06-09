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Парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» Майи Санду. Об этом сообщает Newsmaker.

Вскоре, вечером 8 июня, после голосования правительство под руководством Санду принесло присягу. Также назначение Санду подписал президент страны Игорь Додон.

Однако, Конституционный суд постановил, что указ президента Молдовы от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на пост премьер-министра объявлен неконституционным.

«Это решение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня его принятия и публикуется в Официальном вестнике Республики Молдова», - сообщается на сайте суда.

Напомним, в Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию «О захваченном государстве», которую поддержал 61 депутат. Представитель блока ACUM Андрей Нестатсе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражается вотум недоверия Конституционному суду страны. Спикером парламента Молдовы выбрана председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная.

Ранее, 7 июня 2019, Конституционный суд Молдовы постановил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса. Уже 8 июня новый состав кабмина был сформирован ACUM и социалистами. Однако срок формирования правительства истек в полночь 8 июня. Теперь президент страны не исключает досрочные выборы парламента.
ForUm

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